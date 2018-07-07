"التعليم": 87.2% نسبة النجاح باللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، إن لجان تقدير الدرجات انتهت من تصحيح امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، جاءت مؤشرات النتيجة كالتالي:

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (581.138) طالب وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (506.891) طالب وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (6973) طالبًا وطالبة.

وبلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (87.2%).

وجاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (149.349) طالب وطالبة على شريحة من (90%) إلى (100%)، بنسبة تبلغ (29.46%).

- حصول عدد (113.780) طالب وطالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%)، بنسبة تبلغ (22.45%).

- حصول عدد (83.876) طالب وطالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%)، وذلك بنسبة تبلغ (16.55%).