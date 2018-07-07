رسميًا.. تغيير اسم مدارس التعليم الفني بـ"التكنولوجيا التطبيقية"

كتبت- ياسمين محمد:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على تغيير اسم مدارس التعليم الفني الجديدة "نظام التعليم المزدوج"، لتصبح مدارس "التكنولوجيا التطبيقية"، ويحصل فيها الطالب على شهادة التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات.

وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تدرس تحديد السنة الأولى بالتعليم الفني، كسنة إعداد للطلاب قبل الدراسة؛ لتأهيلهم لغويًا وتربويًا ومهاريًا، بعد الحصول على شهادة إتمام مراحل التعليم الأساسي.

وأضاف الوزير، أن النظام الجديد للتعليم الفني يهدف لتخريج مواطن صالح مهني متطور مواكب للتكنولوجيا الحديثة، يحترم الآخر، ويستطيع التواصل الجيد مع المجتمع الخارجي، متماشيًا مع سوق العمل المحلي والعالمي.

ونوه "شوقي"، إلى تغيير نظام وشكل التقييم الخاص بالامتحانات الفنية؛ ليصبح قائمًا على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، واصفًا إياها بأنها تنقل التعليم الفني نقلة حضارية وتحسن من صورته داخل المجتمع.

جاء هذا خلال اجتماع الوزير بأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسته، وبحضور كل من الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أمل سويدان، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة دينا البرعي، مستشار وزير التعليم للتقويم التربوي، وحبيبة عز، مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، وممثلي وزارات الثقافة، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، والإصلاح الإداري، والمعاهد الأزهرية، والتعليم العالي والبحث العلمي.