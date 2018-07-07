وزير الأوقاف: 300 مليون جنيه لتحسين أجور العاملين في الموازنة الجديدة

بالصور.. البابا تواضروس يشارك في يوم الصلاة من أجل الشرق الأوسط

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- كريم أحمد:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم ضخ 800 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، في موازنة العام المالي 2018/ 2019.

وأضاف "جمعة"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، بمسجد النور بالعباسية، للإعلان عن مشروع صكوك الأضاحي وخطة التدريب الصيفية، أن مبلغ 800 مليون جنيه موزعة كالتالي: "300 مليون لتحسين الأجور، و240 مليون لأعمال البر، و50 مليون شهادة أمان للمرأة المعيلة، وإنشاء 100 منزل بحلايب وشلاتين، و100 مليون لدعم المشروعات الصغيرة، و48 مليون صكوك الأضاحي، و75 مليون للقرض الحسن".

وذكر وزير الأوقاف، أنه سيتم تكثيف الدورات للعاملين بالوزارة والهيئة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لن يتم اختيار أي قيادة مستقبلًا إلا بعد اجتياز الدورات.​