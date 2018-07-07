حي غرب القاهرة يضع اللمسات النهائية على كوبري الجلاء - صور

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كتب- محمد نصار:

أعلن حي غرب القاهرة، استمرار العمل بكوبري الجلاء، اليوم السبت، للانتهاء من المراحل النهائية في أعمال الصيانة وتطوير الكوبري قبل افتتاحه الفترة المقبلة.

ونشرت صفحة الحي، على "فيسبوك"، اليوم السبت، مجموعة من الصور للعمال خلال تأدية أعمال كشط للطبقة الاسفلتية المتهالكة لوضع طبقة جديدة لتكون نهاية أعمال التطوير.

وقال الحي، إن أعمال التطوير شملت صيانة الإنارة أعلى وأسفل الكوبري، واستعدال أسواره، وتغيير بلاط الأرصفة، وصيانة جميع الأجزاء الداخلية لماكينات فتح الكوبري والتأكيد عليها بإجراء تجربتي فتح وعبور أكثر من سفينة لمجرى نهر النيل.

وأعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الخميس الماضي، عن افتتاح عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة من بينها كوبري الجلاء الذي تم تطويره بتمويل من البنك الأهلي في إطار مساهمات المجتمع المدني في تطوير المجتمع.​