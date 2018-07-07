وزير التموين يقترح فتح باب تطوع المواطنين للخدمة بالمكاتب

كتبت- عايدة رضوان:

اقترح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب تطوع المواطنين للعمل بمكاتب التموين، وذلك عقب إعلانه عمل مكاتب التموين لفترة ثانية بنسبة 30% من إجمالي المكاتب كمرحلة أولى لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال وزير التموين، خلال اجتماعه برؤساء مكاتب التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، إنه يفضل أن يؤجل فتح باب التطوع مع حلول المرحلة الثانية من تطوير الخدمة بمكاتب التموين.

وكان وزير التموين أعلن منذ قليل، عمل مكاتب التموين لفترة ثانية؛ تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا: "معنديش ماكتب بتتقفل والناس محتاجة".