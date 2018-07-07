وزير التموين متوعدًا مديري المكاتب: "اللي هيزور هيترفد"
01:20 م السبت 07 يوليو 2018
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كتبت- عايدة رضوان:
تصوير- أحمد النجار:
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيمنح كافة مديري مكاتب التموين على مستوى الجمهورية سلطة الوزير كاملة على أن تتم محاسبتهم حساب كامل في حالة وقوع أي خطأ.
وقال "المصيلحي"، خلال اجتماعه مع رؤساء مكاتب التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، اليوم السبت: "اللي هيزور هيترفد".
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