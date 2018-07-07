"الدراسة 1 سبتمبر لأولى ابتدائي".. ننشر الخريطة الزمنية للعام الجديد - صور

كتبت- ياسمين محمد:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2018/ 2019، التي عرضها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه بأعضاء المجلس، اليوم السبت.

وتبدأ الخريطة الزمنية للعام الجديد في 1 سبتمبر 2018، وتنتهي في 30 مايو 2019، بعدد 38 أسبوعًا تقريبًا بالنسبة لمرحلة رياض الإطفال، والصف الأول الابتدائي، لإتاحة الوقت لتدريس المناهج الجديدة في نظام التعليم "2".

أما بالنسبة للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي، وحتى الثالث الثانوي، تبدأ الدراسة من 22 سبتمبر 2018، حتى 6 يونيو 2019، بعدد 35 أسبوعًا تقريبًا.

وبحسب بيان صحفي عن وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، يحصل الطلاب على إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، تبدأ في 26 يناير 2019، وتنتهي في 2 فبراير، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا، وهذه القواعد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة، للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات.

ويكون يوم السبت الموافق 4 مايو 2019، بداية امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مع استمرار الدراسة بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حتى الخميس 30 مايو، فيما يكون يوم السبت الموافق 18 مايو 2019، بداية امتحانات نهاية العام لشهادة إتمام التعليم الفني بجميع الدبلومات الفنية.

وعقد الاجتماع برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وبحضور كل من الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أمل سويدان، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة دينا البرعي، مستشار وزير التعليم للتقويم التربوي، وحبيبة عز، مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، وممثلي وزارات الثقافة، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، والإصلاح الإداري، والمعاهد الأزهرية، والتعليم العالي والبحث العلمي.​