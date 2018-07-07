وزير التموين يعلن عن مسابقات تميز ودورات للعاملين بالمكاتب

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر إجراء تقييمات شهرية ومسابقات تميز لكافة العاملين بمكاتب التموين على مستوى المحافظات بمؤشرات أداء لكل مكتب، على أن يتم اختيار أفضل مكتب على مستوى المحافظة.

وقال "المصيلحي"، خلال اجتماعه مع رؤساء مكاتب التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، إنه من المقرر أن تتنافس كافة المكاتب المتميزة، على أن يتم اختيار أفضل مكتب على مستوى الجمهورية.

وأضاف وزير التموين، أن إرضاء المواطن يأتي في مقدمة قائمة مؤشرات التميز، فيما يأتي عدد الخدمات المنضبطة والعمليات الصحيحة المقدمة من قبل المكتب في المرتبة الثانية، والمناخ العام للمكتب وروح العمل في المرتبة الثالثة.

وفي سياق متصل، كشف الوزير، عن عقد اتفاق مع كافة الجامعات المصرية على تنظيم دورات تدريبية لكافة العاملين بالمكاتب التموينية للعمل على تحسين أداء الخدمة والمهارات اللازمة لخدمة المواطنين، على أن تتراوح مدة الدورة التدريبية ما بين 3 إلى 5 أيام.​