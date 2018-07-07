  • عاجل: "1 سبتمبر لأولى ابتدائي".. التعليم تعلن مواعيد بدء الدراسة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ثعابين البحيرة بطاقات التموين نادي الأهرام مونديال روسيا محمد صلاح

    وزير التموين يعلن عن مسابقات تميز ودورات للعاملين بالمكاتب

    12:53 م السبت 07 يوليو 2018
    وزير التموين يعلن عن مسابقات تميز ودورات للعاملين بالمكاتب

    الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

    كتبت- عايدة رضوان:

    أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر إجراء تقييمات شهرية ومسابقات تميز لكافة العاملين بمكاتب التموين على مستوى المحافظات بمؤشرات أداء لكل مكتب، على أن يتم اختيار أفضل مكتب على مستوى المحافظة.

    وقال "المصيلحي"، خلال اجتماعه مع رؤساء مكاتب التموين بمختلف أنحاء الجمهورية، اليوم السبت، إنه من المقرر أن تتنافس كافة المكاتب المتميزة، على أن يتم اختيار أفضل مكتب على مستوى الجمهورية.

    وأضاف وزير التموين، أن إرضاء المواطن يأتي في مقدمة قائمة مؤشرات التميز، فيما يأتي عدد الخدمات المنضبطة والعمليات الصحيحة المقدمة من قبل المكتب في المرتبة الثانية، والمناخ العام للمكتب وروح العمل في المرتبة الثالثة.

    وفي سياق متصل، كشف الوزير، عن عقد اتفاق مع كافة الجامعات المصرية على تنظيم دورات تدريبية لكافة العاملين بالمكاتب التموينية للعمل على تحسين أداء الخدمة والمهارات اللازمة لخدمة المواطنين، على أن تتراوح مدة الدورة التدريبية ما بين 3 إلى 5 أيام.​

    وزير التموين مسابقات تميز دورات تدريبية مكاتب التموين وزارة التموين بطاقات التموين

    الخبر التالى:

    "الدراسة 1 سبتمبر لأولى ابتدائي".. ننشر الخريطة الزمنية للعام الجديد - صور
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان