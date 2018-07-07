"سكتك خضرا".. خطة محافظة القاهرة لنشر ثقافة ركوب الدراجات بشوارع العاصمة

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بمحافظة القاهرة، إن مبادرة "سكتك خضرا" التي أطلقتها المحافظة الفترة الماضية، تشمل مجموعة من المراحل، من بينها تخصيص طرق لسير الدراجات في شوارع العاصمة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم السبت، أنه يجري الانتهاء من إقامة الجراجات الخاصة بالدراجات في عدد من الأحياء حاليًا، وتشمل حي مصر الجديدة وعابدين، لافتًا إلى أن المحافظة تسعى إلى توفير 600 دراجة للمواطنين، تكون متواجدة في أماكن الجراجات، يستقلها المواطنون لتسهيل عملية الحركة في العاصمة، وتقليل حدة الزحام في شوارعها.

وتابع المصدر: "هذه الدراجات ستكون مزودة بأجهزة تحديد موقع GBS، ويمكن للراكب أخذ دراجة من منطقة إلى أخرى من خلال بطاقة اشتراك، على أن يعيدها إلى أحد الجراجات مرة أخرى بعد استخدامها، وخصم ثمن التوصيلة من الاشتراك".

وأوضح المصدر، أن المحافظة ستدعم قيمة الاشتراك في البداية لتشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، والتي سيتم تخصيص خطوط سير لها على جوانب شوارع العاصمة، وتحديدًا في مناطق ركن السيارات؛ لمنع هذه الظاهرة بشكل نهائي.

وفيما يتعلق بالسيارات وأماكن ركنها بعد حظرها في الشوارع أو بجانب الأرصفة، ذكر المصدر، أن المحافظة لديها الكثير من ساحات الانتظار والجراجات المتخصصة لركن السيارات، يمكن للمواطنين استخدامها.