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    طارق شوقي: السيسي يعلن عن نظام التعليم الجديد الشهر الجاري

    12:49 م السبت 07 يوليو 2018
    طارق شوقي: السيسي يعلن عن نظام التعليم الجديد الشهر الجاري

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي مساند وداعم لنظام التعليم الجديد، الذي سيتم تدشينه في سبتمبر 2018، مشيرًا إلى أن الرئيس سيعلن عنه في جامعة القاهرة خلال الشهر الحالي، متحدثًا عن أهمية القراءة والكتابة بإتقان من أجل الحفاظ على اللغة الأم "العربية"، والهوية المصرية الأصيلة.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم السبت، ذكر "شوقي"، أن الهدف من المشروع القومي للتعليم، إعادة بناء المواطن المصري.

    جاء هذا خلال اجتماع الوزير بأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسته، وبحضور كل من الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور يوسف راشد، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أمل سويدان، عميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، والدكتورة دينا البرعي، مستشار وزير التعليم للتقويم التربوي، وحبيبة عز، مستشار وزير التعليم للتعليم الفني، وممثلي وزارات الثقافة، والمالية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة، والإصلاح الإداري، والمعاهد الأزهرية، والتعليم العالي والبحث العلمي.​

    طارق شوقي السيسي نظام التعليم الجديد وزارة التربية والتعليم

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