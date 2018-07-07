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    الأرصاد تحذر: طقس الأحد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39

    12:11 م السبت 07 يوليو 2018
    الأرصاد تحذر: طقس الأحد شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39

    ارشيفية

    القاهرة- أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.

    وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

    الصغرى العظمى

    القاهرة 25 39

    وسط الدلتا 25 37

    الإسكندرية 24 32

    بلطيم 25 33

    مطروح 22 31

    السلوم 21 31

    سيوة 22 38

    بورسعيد 25 35

    دمياط 25 35

    العريش 21 32

    رفح 21 32

    الإسماعيلية 25 38

    السويس 28 39

    رأس سدر 26 39

    نخل 21 38

    نويبع 25 38

    طابا 23 35

    كاترين 20 33

    الطور 27 38

    شرم الشيخ 29 38

    الغردقة 29 38

    مرسى علم 30 37

    الفيوم 25 39

    بنى سويف 25 39

    المنيا 26 39

    أسيوط 26 40

    سوهاج 26 40

    قنا 27 40

    الأقصر 28 41

    أسوان 29 41

    أبوسمبل 29 41

    الوادى الجديد 25 38

    شلاتين 28 44

    أبورماد 29 43

    رأس حدربة 29 42

    حلايب 30 42​

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    درجات الحرارة الأرصاد الجوية الشبورة المائية التقلبات الجوية

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