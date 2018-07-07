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    "الإسكان": إعلان الحجز الإلكتروني لشقق العاصمة الجديدة هذا الأسبوع

    11:59 ص السبت 07 يوليو 2018
    "الإسكان": إعلان الحجز الإلكتروني لشقق العاصمة الجديدة هذا الأسبوع

    ارشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن ما تداول بشأن بدء الحجز الإلكتروني لوحدات الحي السكني (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدًا الأحد، ليس صحيحًا.

    وأضاف "عباس"، في بيان اليوم السبت، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المشرفة على تنفيذ الحي، تتولى حاليًا بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، إعداد الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، وسيتم الإعلان هذا الأسبوع عن تفاصيل وآليات الحجز الإلكتروني، وعنوان الموقع الإلكتروني الذي سيتم من خلاله حجز الوحدات السكنية.

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