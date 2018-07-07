نائب يعلن تأجيل مناقشة عدة قوانين لدور الانعقاد الرابع بسبب "بيان الحكومة"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، إنه بات في حكم المؤكد تأجيل المجلس مناقشات عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تناقش باللجان النوعية، إلى دور الانعقاد الرابع للمجلس، لافتًا إلى البرلمان بصدد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة يوم الأحد 15 يوليو الجاري، وبناءً عليه، يوافق مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أو حجبها، وفقًا لنص المادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف "والي"، أن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء، وفقًا لنص المادة 115 من الدستور، مشيرًا إلى تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد المقبل، وعلى رأسها مشروعات قوانين "التصالح في مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والعمل"، وغيرها من المشروعات الهامة داخل اللجان النوعية للمجلس.

واقترح عضو مجلس النواب قبل صدور تشريعات خاصة بالتصالح في مخالفات البناء، الإعداد لاعتماد حيز عمراني جديد لقرى ومدن الجمهورية للمباني الملاصقة للحيز العمراني، وذلك بالتنسيق بين وزارات "التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان"، ثم بعد ذلك يتم إقرار مشروعي قانون التصالح في مخالفات البناء للتخلص من أية مخالفات داخل الحيز العمراني، وإدخال التعديلات القانونية اللازمة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بالتزامن؛ لمنع حدوث أي فراغ تشريعي.