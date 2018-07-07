وزير التموين منتقدًا رؤساء المكاتب: "بتكلموا الناس من الشباك وبتخافوا منهم"

كتبت- عايدة رضوان:

استنكر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، سلوك عدد من رؤساء مكاتب التموين، قائلًا: "بتخافوا تتعاملوا مع الناس، وبتقفلوا الباب وتكلموهم من الشباك".

وأضاف "المصيلحي"، خلال اجتماعه مع رؤساء مكاتب التموين، اليوم السبت: "علينا أن نثبت أننا جديرون بخدمة المواطن، ولا بد أن تعترف بالقصور في بعض الخدمات المقدمة، وأنا أريد أن نناقش جماعيًا أوجه القصور".

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات، بضرورة تيسير الإجراءات سواء المتعلقة باستخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد.​