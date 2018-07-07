بيان عاجل من نائب جنوب سيناء بسبب حملات الإزالة في شرم الشيخ

كتب- أحمد علي:

وجه النائب عطية موسى جبلي، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، وفقًا للمادة 134 من الدستور، والمادة 215 من لائحة مجلس النواب بشأن حملات الإزالات المستمرة بشرم الشيخ، بالمخالفة للبروتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء وصندوق تطوير العشوائيات، ما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالمواطنين.

وقال "موسى"، إن حملة الإزالات ما زالت مستمرة بالمخالفة للقانون، رغم توقيع بروتوكول لوقف الإزالات، لافتًا إلى استغاثة المواطنين بالمسؤولين بحي البيضة في مدينة دهب وقرية الرويسات.

وطالب عضو مجلس النواب، بوقف جميع الإزالات التي تتم، وتعويض من تمت بحقه الإزالة، وإلحاق الضرر به، وسرعة تقنين أوضاع كل من بنى منزلًا للسكن، ولا يملك غيره، وكل من استصلح أرضًا للزراعة، وبذل فيها كثيرًا من الجهد والعرق، وتقدم بطلب لتقنين وضعه.​