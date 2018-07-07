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    وزير الإسكان يقرر حذف عقار بالإسكندرية من مباني التراث

    11:43 ص السبت 07 يوليو 2018
    وزير الإسكان يقرر حذف عقار بالإسكندرية من مباني التراث

    مصطفى مدبولي وزير الإسكان

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 455 لسنة 2018، بشأن حذف أحد العقارات من مباني التراث المعماري المتميز بمحافظة الإسكندرية.

    وتضمن القرار في مادته الأولى، "حذف العقار رقم 4 شارع إبراهيم العباني الممول برقم 1088 عوايد، شياخة استيفانو - حي شرق، من سجل المباني والنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الإسكندرية".

    ونصت المادة الثانية على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

    جاء ذلك بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006، بمعايير ومواصفات المباني ذات التراث المعماري بمحافظة الإسكندرية.​

    مصطفى مدبولي يحذف عقار بالإسكندرية من مباني التراث.JPG 1مصطفى مدبولي يحذف عقار بالإسكندرية من مباني التراث

    وزير الإسكان الإسكندرية مباني التراث مصطفى مدبولي

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