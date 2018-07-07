الخارجية الأمريكية تدعو موسكو إلى احترام حرية التعبير

واشنطن – (أ ش أ):

دعت الخارجية الأمريكية، الحكومة الروسية إلى احترام ممارسة الحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت ـ في بيان أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم السبت ـ إن الحكومة الروسية تواصل قمع حرية الصحافة واستقلال وسائل إعلام، منددة باستهداف موسكو لراديو أوروبا الحرة وإذاعة صوت أمريكا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر في وقت سابق قانونا يسمح بتصنيف أي وسيلة إعلام أجنبية عاملة في روسيا في فئة "عميلة أجنبية"، ردا على ما تصفه موسكو بضغوط أمريكية غير مقبولة على وسائل إعلام روسية.