الصحف تبرز إطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، الشأن المحلي، وخاصة أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إنه وفي استمرار جهود الدولة التى تستهدف مد مظلة الرعاية الصحية إلى جميع المواطنين، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي الذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجراءات التمهيدية للمرحلة الأولى تتضمن القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالي ٤٧ مستشفى تابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بجميع المحافظات وتوفير المخزون الإستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات، والمسح والعلاج الشامل لفيرس c بإجمالي ٤٥ مليون مواطن مصري، بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين.

وأشارت إلى أن الإجراءات التمهيدية تتضمن الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس - الإسماعيلية - شمال وجنوب سيناء).

وذكرت "الأهرام" أنه وفى إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، قررت الحكومة توجيه 148٫5 مليار جنيه استثمارات حكومية، منها 95 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، بزيادة 46% على القيمة المناظرة للعام الماضي، والبالغة 65 مليار جنيه.

وأضافت أن الاستثمارات تستهدف إعطاء دفعة ملحوظة وإحداث تطوير يحسن مستوى معيشة المواطنين فى جميع القطاعات، ومنها التنمية الزراعية، والصناعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واستكمال تطوير المناطق العشوائية. وتقرر إنشاء صندوق سيادى تحت اسم "صندوق مصر" بالمشاركة مع القطاع الخاص، للاستفادة من الأصول غير المستغلة، بالتزامن مع إطلاق برنامج لطرح جزئى لأسهم 12 شركة عامة بالبورصة خلال عامين.

ونقلت عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم حاليا استكمال المرحلة الثانية بمشروع مؤسسة "معا" لتطوير المناطق العشوائية، من خلال تنفيذ 102 عمارة توفر نحو 3300 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توفير مناطق الخدمات، ودور الرعاية، والعبادة ومنطقة الحرف، وذلك بالتعاون مع المؤسسة التى يرأس مجلس أمنائها الفنان محمد صبحي، موضحا أن الدولة توفر نحو 600 مليون جنيه لتنفيذ العمارات السكنية كاملة المرافق.

أخبار اليوم:

ومن جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يبدأ ، خلال الأسبوع الحالي، مشاورات حركة المحافظين الجدد، وأكدت مصادر أنه لم يتحدد حتى الأن عدد المحافظين حيث يتوقف ذلك على نتائج المشاورات وتقارير الأداء إلا أن المصادر أشارت إلى أن الاتجاه سيكون لزيادة أعداد السيدات والشباب في الحركة القادمة.

وأشارت إلى أن مصر تشارك فى قمة دول "البريكس" التى تعقد فى جوهانسبرج بجنوب افريفيا 25 من الشهر الحالى، وتسبق القمة سلسلة من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين ووزراء الخارجية وتناقش التعاون الاقتصادى بين دول البريكس.

وفي شأن آخر، ذكرت (أخبار اليوم) أن مركز المعلومات وزارة القوى العاملة يستأنف تسجيل العمالة غير المنتظمة تمهيدا للانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بهم وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الحصر الحالى للمسجلين وصل إلى مليون و200 الف عامل غير منتظم، مشيرا إلى أنه من المتوقع ان يكون لدى الوزارة نهاية العام الحالى حصر كامل بأعداد العمالة غير المنتظمة فى جميع القطاعات لتوفير فرص العمل والرعاية الصحية والاجتماعية لهم وللبدء لدمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة حيث انهم يمثلون 60% م العمالة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إن الحكومة تدرس اعفاء المشروعات الصغيرة غير الرسمية من الضريبة كحافز لتلك المشروعات للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وقالت السعيد أنه لأول مرة منذ 7 سنوات يتم تحقيق معدل نمو بنسبة 5.4 %، كما زادت استثمارات المحافظات بنسبة 80% وهو ما ينعكس بالايجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم الاعلان خلال اسبوعين عن الناتج القومى لكل محافظة بهدف خلق تنافس بين المحافظات فى تحسين مناخ الاعمال.

وقالت إن بنوك الأهلى ومصر والقاهرة الزراعى المصرى بدأوا مخاطبة 150 الف عميل من الذين تم اتخاذ اجراءات قضائية ضدهم بهدف تسوية المديونيات المستحقة واعادة تشغيل المصانع المتعثرة . وقال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى انه تم مخاطبة 17 الف عميل من الافراد و1750 شركة لاتخاذ اجراءات تسوية مديونياتهم وانهاء اجراءات التقاضى واعادة المصانع المتوقفة الى العمل.

الجمهورية:

ومن جانبها، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أكد، في تصريحات أمس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والذي يتضمن خطوات واجراءات تمهيدية علي فترات وجدول زمني محدد تشمل: القضاء علي قوائم الانتظار للمرضي بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة ستة أشهر وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية باجمالي 47 مستشفي بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وتوفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات والمسح والعلاج الشامل لفيروس C بإجمالي 45 مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبري الشركات الدوائية وذلك خلال عامين والانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الانشاءات والتجهيزات واعداد القوي البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعاً في باقي محافظات المرحلة الأولي "السويس ــ الإسماعيلية ــ شمال وجنوب سيناء".

وذكرت (الجمهورية) أن المستشار النمساوي سيبستيان كورتز استقبل أمس وزير الخارجية سامح شكري في إطار الجولة الأوروبية الحالية التي يقوم بها والتي شملت ألمانيا والنمسا.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله: إن شكري أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر بالنمسا. معرباً عن حرص مصر علي تطويرها واستكشاف سبل وأوجه متعددة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية تقدم بالتهنئة للمستشار النمساوي بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بدءاً من يوليو الحالي وحتي نهاية العام.. وأعرب المستشار النمساوي عن تطلعه لتعزيز التنسيق مع مصر خلال فترة الرئاسة النمساوية للاتحاد الأوروبي. سواء على المستوي الثنائي وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية التي تهم مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي شأن آخر، ذكرت (الجمهورية) أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ترأس اجتماعاً لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية بحضور وزيري الري والنقل ومحافظ الإسكندرية ومسئولي عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المشتركة في التنفيذ لحل أي مشكلة وتذليل العقبات . مشدداً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمحافظة الإسكندرية وذلك في ضوء توجيهات الرئيس بضرورة الاسراع باتمام مختلف المشروعات في التوقيتات المقررة لها بما يسهم في دفع جهود التنمية الشاملة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الجمهورية)، إن حشدا كبيرا من الفلسطينيين أدي صلاة الجمعة امس في تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة، دعما ومساندة لأهالي الخان المهدد بالهدم والترحيل القسري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتأكيدا علي عروبته.

واضافت أن خطيب الجمعة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين أكد أهمية الرباط والدفاع عن أرض فلسطين.لافتا إلي أن نصرة الخان والصمود فيه واجب علي أبناء الشعب الفلسطيني لما تمثله هذه المنطقة من أهمية، كونها البوابة الشرقية للقدس المحتلة.

وأشار إلي وجوب تعزيز الثبات والصمود للمواطنين في الخان والذين يمثلون القوة الحقيقية في الدفاع عن القدس.. مثمنا صمود أهالي الخان الأحمر والقري البدوية المحيطة ضد الاحتلال الإسرائيلي وتحملهم إجراءاته التعسفية التي تستهدف كل تفاصيل حياتهم.

وذكرت (الجمهورية) أن بيونج يانج أدانت أمس انتقادات الولايات المتحدة لوضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والتي أوردتها واشنطن في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان . وقال موقع الدعاية الخارجية لكوريا الشمالية في تعليقه علي تقرير واشنطن السنوي الخاص بحقوق الإنسان إنه ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تتخلي فورا عن أي محاولة لإثارة غضب بيونج يانج وإزعاجها في قضية حقوق الإنسان.

وأشار الموقع إلى أن العلاقات الثنائية بين واشنطن وبيونج يانج بدأت تتحسن في أعقاب قمة سنغافورة التاريخية، ومن المقرر إجراء محادثات متابعة بين البلدين. مضيفا أن الولايات المتحدة لا تزال مهووسة بالضغط على كوريا الشمالية بصدد أوضاع حقوق الإنسان.

بدورها، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن متحدثا باسم المعارضة السورية كشف عن أن الفصائل المسلحة توصلت لاتفاق مع الجانب الروسى على تسليم سلاحها على مراحل ونشر أفراد من الشرطة العسكرية الروسية قرب الحدود مع الأردن.وقال المتحدث إبراهيم الجباوى فى تصريحات صحفية إن الاتفاق مع الروس شمل انسحاب الجيش السورى وحلفائه من بلدات فى شرق درعا حيث تتولى المسئولية قوات محلية يقودها الروس،وإنه تم التوصل للاتفاق خلال محادثات فى بلدة بجنوب سوريا وإنه يشمل أيضا وقف القتال من الجانبين.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية فى محافظة درعا وصلت إلى الحدود الأردنية أمس الأول لأول مرة منذ عام ٢٠١٥، فى إطار هجوم كبير يهدف لاستعادة جنوب غرب البلاد بالكامل من مقاتلى المعارضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب التجارية تصاعدت بين قطبي الاقتصاد العالمي الولايات المتحدة والصين أمس، حيث فرضت بكين رسوما جمركية على سلع أمريكية وأدخلتها حيز التنفيذ على الفور، ردا على فرض واشنطن تعريفات إضافية على سلع صينية دخلت حيز التنفيذ أمس أيضا.

وذكر لو كانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان أمس: "عقب قيام الولايات المتحدة بتطبيق إجراءاتها الجمركية على الصين، دخلت إجراءاتنا ضد الولايات المتحدة حيز التنفيذ فورا". ورفض المتحدث إعلان قيمة السلع الأمريكية التي ستخضع للرسوم الصينية الجديدة ، لكن وزارة تجارة بلاده كانت قد نشرت قائمة موازية لقائمة واشنطن تشمل ما قيمته ٣٤ مليار دولار من الرسوم الجمركية الصينية على السلع الأمريكية.