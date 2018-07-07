"الحضرة" تحتفل بعيدها الثالث في المهرجان الصيفي بالأوبرا

كتب- محمد عاطف:

تحتفل مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي بعيدها الثالث في المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، على المسرح المكشوف في الثامنة مساء الأحد 8 يوليو.

أعدت الفرقة برنامجًا فنيًا مميزًا يتضمن مجموعة متنوعة من الابتهالات و الأناشيد الدينية في حب رسول الله منها "إني جعلتك في الفؤاد محدثي، المسك فاح، إيه العمل يا احمد ويا كرام جودو"، إلى جانب العديد من الأعمال الجديدة التى أنتجتها لتقدم خصيصا بمناسبة الاحتفال بمرور ٣ سنوات على تأسيسها بالإضافة إلى الكثير من المفاجآت التى أعدتها لجمهور دار الأوبرا منها مشاركة ضيوف شرف من أهم الفرق الموسيقية والإنشاد الصوفي في مصر.

يُذكر أن فرقة "الحضرة" للإنشاد الديني هي أول فرقة مستقلة للإنشاد الصوفي الجماعي في مصر، حيث قرر "نور ناجح"، إنشاء فرقة مصرية للإنشاد الديني في بدايات عام 2015 تتكون الفرقة من 11 عضوًا، أكبرهم 41 عامًا، وأصغرهم 21 عامًا ونال استحسان النقاد و الجمهور.