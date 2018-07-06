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متحدث الوزراء: "حكومة مدبولي مهتمة بالفئات الأكثر احتياجًا" -فيديو

10:47 م الجمعة 06 يوليو 2018
متحدث الوزراء: "حكومة مدبولي مهتمة بالفئات الأكثر احتياجًا" -فيديو

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى

كتب- حسن مرسي:

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء، إن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، مهتمة بالفئات الأكثر احتياجًا وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف "سلطان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة،:" هدف الحكومة هو زيادة معدل الإستثمار من أجل زيادة معدلات النمو".

وتابع:"سيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من حيث استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى".

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين موارد الدولة والأداء الاقتصادي وكذلك الأداء الضريبي.

أشرف سلطان مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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