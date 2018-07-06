متحدث الوزراء: نستهدف خفض معدل البطالة ليصل الى 8% -فيديو

كتب- حسن مرسي:

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تشجع على الإنتاج لأنه عنصر هام فى المرحلة القادمة، منوها أن حجم الاستثمارات سيصل إلى 25%، وتعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

وأضاف "سلطان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن حكومة مصطفى مدبولى تستهدف خفض معدل البطالة ليصل إلى 8%، لافتا إلى أنه لأول مرة سيكون هناك فائض فى الموازنة العامة بدون خدمة الدين العام.

وتابع:"سيتم البناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من حيث استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى".