بالصور- "تواضروس" يصل روما لمشاركة بابا الفاتيكان في يوم الصلاة

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كتب- إسلام ضيف:

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، إلى مطار روما الدولي؛ للمشاركة في يوم الصلاة الذي دعا إليه قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بمدينة باري الإيطالية لكل بطاركة الشرق الأوسط.

وذكر بيان للكنيسة الأرثوذكسية، أن الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والسفير هشام بدر سفير مصر بإيطاليا، ووفد من السفارة المصرية بروما، والسفير محمود سامي سفير مصر لدى الكرسي الرسولي بالفاتيكان استقبلوا البابا تواضروس الثاني بمطار روما الدولي.

وأوضحت الكنيسة الأرثوذكسية، أن المونسنيور جابريل كويك من مكتب وحدة الكنائس بالفاتيكان، ومندوب من ديوان المراسم بوزارة الخارجية الإيطالية، وعدد من مجمع آباء و خدام إيبارشية تورينو وروما، استقبلوا قداسته بالمطار.

ووصف بيان الكنيسة استقبال البابا بأنه "كان لقاءً مُفرحًا تجلت فيه صدق مشاعر وحدتنا المصرية فرحين بتشريف قداسة البابا إلى روما".