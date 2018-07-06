سلامة عن مرتبات الصحفيين: "محدودو الدخل".. وتصفيتهم "بتوجع قلبي"

كتب- حسن مرسي:

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن الصحفيين من الفئات محدودة الدخل، لافتًا إلى أن تصفية الصحف للصحفيين "بتوجع قلبي".

وأشار "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة فى مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الصحفيين يأثرون بشكل مباشر بالظروف الاقتصادية.

وأضاف أن معظم الصحفيين يعانون الآن ويمرون بظروف اقتصادية صعبة، متابعًا: "ولكن عمرنا ما هنتخلى عنهم"، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية بعد عام 2011 أثرت على جميع الصحف، "أنا ورثت مديونية ضخمة بعد تولي رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، ولو اتسددت هقدر أحل جميع المشكلات".

وطالب نقيب الصحفيين، الحكومة بدعم مؤقت لمدخلات صناعة الصحافة لتخطي الأزمة الحالية، حتى إذا كان هذا الدعم للورق فقط، مؤكدًا أن الجورنال يقدم خدمة وليس سلعة، وأن تكلفته تصل إلى 10 جنيهات ويتم بيعه بجنيهين مؤكدًا سنستطيع حل المشكلات إذا قدمت الحكومة الدعم الاكبر للصحف.