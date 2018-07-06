تجديد تعيين أحمد عبد المؤمن مديراً لأوقاف المنوفية

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجديد تعيين كل من: الشيخ صبري ياسين عيد دويدار، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة مع استمرار تكليفه رئيسًا لقطاع المديريات، والشيخ خالد خضر إبراهيم خضر مديرًا لمديرية أوقاف الغربية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف القاهرة.

وجدد وزير الأوقاف، تعيين الشيخ طه محمد المتولي زيادة مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف الدقهلية، والشيخ أحمد عبد المؤمن أحمد يونس مديرًا لمديرية أوقاف البحيرة مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية، والشيخ محمد أحمد الطراوي مديرًا لمديرية أوقاف الأقصر، مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف قنا.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الجمعة، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1199) لسنة 2018م.