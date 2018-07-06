"الأرصاد" تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- إسلام ضيف:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحار الذي تشهده مصر منذ يومين، سيمتد حتى يوم الأحد المُقبل.

وأضاف عبد العال، في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليًا أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجتين إلى ثلاث درجات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن سبب شعور المواطنين بالحرارة يرجع إلى ارتفاع نسب الرطوبة، متوقعًا استمرار درجات الحرارة عند 37 درجة مئوية، حيث يشعر المواطنين أنها أعلى من ذلك الرقم بسبب الرطوبة.

وأوضح عبد العال أن الارتفاع الحالي يعد طبيعيًا خاصة مع بدء فصل الصيف، الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مُرجحًا حدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة الاثنين المُقبل.

في سياق متصل، توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.