"التموين": 7 إجراءات للفصل الاجتماعي على البطاقات

كتبت- عايدة رضوان:

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا، على إعلان شروط وإجراءات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فتح باب الإضافة، اعتبارًا من الأول من يوليو الجاري، ولمدة 3 أشهر، تنتهي في الأول من أكتوبر المقبل.

وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للتوثيق ونظم المعلومات، إن خدمة الفصل الاجتماعي على بطاقات التموين متاحة لجميع المقيدين بمنظومة الدعم العيني.

وأضاف "مدكور"، في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن هناك عدة اشتراطات تُحدد عملية الفصل، لافتًا إلى أن الفصل الاجتماعي متاح للذكور في حالة الزواج، فيما يتاح للنساء من المقيدات بمنظومة الدعم في حالة الطلاق أو وفاة الزوج فقط، إن لم يكن الزوج مقيدًا على قاعدة البيانات.

وتابع مستشار وزير التموين، أنه في حالة وجود الزوج بمنظومة الدعم، فهو من سيقوم بعملية الفصل الاجتماعي، وإضافة الزوجة عقب ذلك، لافتًا إلى أن المواطن سيتمكن من إضافة زوجته وبنيه عقب تسلم البطاقة في حالة وجودهم على قاعدة بيانات منظومة الدعم السلعي.

وفيما يخص خطوات الفصل الاجتماعي، يوضح مستشار وزير التموين، التالي:

1 - يجب على المواطن الراغب في فصل نفسه عن بطاقة ذويه، أن يتوجه إلى المكتب التمويني التابع لمحل سكنه، والتقدم بطلب للفصل الاجتماعي.

2- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وصورة من بطاقة التموين المقيد عليها، وقسيمة زواج.

3 - يتم تسليم المستندات المطلوبة عقب تقديم طلب الفصل الاجتماعي، وإرسال رسالة فارغة بقيمة جنيه واحد إلى الرقم (91237).

4- يجب أن ترسل الرسالة من رقم هاتف مسجل ببيانات صاحب الطلب.

5- يتم إرسال الرد عبر رسالة نصية توضح تسجيل الطلب المقدم على النظام الإلكتروني من عدمه.

6- يستقبل مقدم الطلب رسالة بعد أسبوع على نفس الرقم تؤكد قبول الطلب أو رفضه مع ذكر أسباب الرفض، أما في حال القبول سيتم استقبال رسالة أخرى بعد 15 يومًا تطالب المواطن بالتوجه إلى مكتب التموين للحصول على بطاقته.

7- يجب على المواطن إرسال رسالة جديدة على الرقم (91237) تحتوي على الرقم "1" باللغة الإنجليزية بقيمة جنيه واحد، لاستلام الرقم السري لتفعيل بطاقتك.