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شيخ الأزهر يعزي بابا الفاتيكان في وفاة رئيس المجلس البابوي

06:31 م الجمعة 06 يوليو 2018
شيخ الأزهر يعزي بابا الفاتيكان في وفاة رئيس المجلس البابوي

كتب- محمود مصطفى:

أرسل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة، برقية تعزية إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في وفاة الكاردينال جان لوي توران رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان عن عمر يناهز 75 عاما.

وعبر فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه لقداسة البابا فرنسيس، مؤكدًا أن الكاردينال الراحل كانت له إسهامات مهمة في الحوار بين الأديان، وتعزيز ثقافة التفاهم المشترك، كما عبر الإمام الأكبر عن خالص تعازيه لأسرة الكاردينال.

شيخ الأزهر أحمد الطيب بابا الفاتيكان الأب فرنسيس المجلس البابوي جان لوي توران

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