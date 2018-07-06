القوات المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا مشتركًا بالبحرالأحمر

ليلة من زمن الفن الجميل لدار الأوبرا في ثاني حفلاتها بالسعودية - صور

(مصراوي):

نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية، تدريبًا بحريًا مشتركًا بنطاق قاعدة البحر الأحمر البحرية، والذى إستمر لعدة أيام بمشاركة عدد من القطع البحرية للبلدين.

اشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفاعليات التي تضمنت استخدام أساليب حديثة لمواجهة تهديدات الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب، وحماية الأهداف الحيوية ضد التهديدات غير النمطية، وتنفيذ تشكيلات إبحار وتمارين مواصلات إشارية نهاراً وليلاً، والتدريب على حماية سفينة ذات شحنة مهمة، والتدريب على أعمال الإمداد بالبحر.

يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري، وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب من الجانبين.