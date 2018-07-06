السيسي يُطلق المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحي الجديد

القاهرة - مصراوي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "راضي" في بيان اليوم، إن المشروع القومي للتأمين الصحي يتضمن عدة خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد، يشمل: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة 6 أشهر، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالى ٤٧ مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

كما يشمل المشروع كذلك: توفير المخزون الاستراتيجي من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات، والمسح والعلاج الشامل لفيرس سي بإجمالي ٤٥ مليون مواطن مصري بالاشتراك مع كبرى الشركات الدوائية وذلك خلال عامين.

ويتضمن المشروع الانتهاء من تجهيز وميكنة محافظة بورسعيد من حيث الإنشاءات والتجهيزات وإعداد القوى البشرية وحصر وتسجيل المنتفعين خلال عام، على أن يتم البدء في التطبيق تباعا في باقي محافظات المرحلة الأولى التي تشمل محافظات: السويس، الإسماعيلية، شمال وجنوب سيناء.