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    طائرة سويسرية خاصة تنقل رضيعًا إلى زيورخ من مطار القاهرة

    03:48 م الجمعة 06 يوليو 2018
    طائرة سويسرية خاصة تنقل رضيعًا إلى زيورخ من مطار القاهرة

    طائرة سويسرية خاصة تنقل رضيعًا إلى زيورخ

    كتب - طه عبيد:

    غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، طائرة إسعاف سويسرية خاصة متجهة إلى زيورخ، وعليها رضيع سويسري لم يتجاوز عمره 12 يومًا، وذلك لتلقي العلاج بإحدى المستشفيات هناك.

    وقالت مصادر طبية بالمطار، إن الطائرة الخاصة وصلت صباح الجمعة، وجرى إنزال حضانة خاصة بالطفل، خرجت بصحبة سيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار، إلى إحدى مستشفيات الولادة بالمنيل، وتم نقل الطفل بها، وعادت مرة أخرى إلى صالة "4" المخصصة للطائرات الخاصة بالمطار.

    وأضافت المصادر، أنه سمح للطائرة بالمغادرة إلى زيورخ بالطاقم الطبي المرافق للطائرة، ورافق طاقم طبي بتوجيهات من الدكتور إبراهيم حسن، مدير إسعاف القاهرة، الطفل من المستشفى الخاص حتى إنهاء إجراءات سفره بالمطار.​

    مطار القاهرة طائرة سويسرية زيورخ نقل رضيع

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