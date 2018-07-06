الصحة: مصرع 13 شخصًا في حادث مروري بالمنيا.. وفريق طبي لرعاية المصابين

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مصرع 13 مواطنا وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص، بطريق الجيش الصحراوي الشرقي مطلع الشيخ فضل، بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفي بني مزار العام.

وكشف "مجاهد" في بيان اليوم، عن الحالة الصحية للمصابين، كالتالي: مصاب يبلغ من العمر 18 عاما تم نقله إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل ويعاني من كسر بالساق اليسري وتم عمل جبيرة له وخرج من المستشفى بعد تحسن حالته، وآخر تم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي يبلغ من العمر 40 عاما لديه اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات، ونزيف.

وأضاف أنه تم نقل مصابين اثنين إلى مستشفى المنيا العام أحدهما طفلة 7 سنوات تعاني من تجمع دموي بالبطن وكسر بالحوض وتم عمل استكشاف لها، والآخر 9 سنوات لديه اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليسري، كما تم نقل 2 أخريين إلى مستشفى المنيا الجامعي الأولى طفلة 10 سنوات تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، والآخر 13 عاما يعاني من كسر بالضلوع وجرح بسيط بالكتف، وتجمع دموى بالبطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه فور علم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالحادث وجهت وكيلة الوزارة بالمنيا الدكتورة أمنية رجب، بمتابعة حالة المصابين وتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، حيث قامت "رجب" بالمرور على كافة المصابين والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أن وزيرة الصحة تواصلت أيضا مع عميد طب جامعة المنيا لإرسال فريق طبي من أساتذة الجامعة للتعاون مع استشاري التأمين الصحي، لمناظرة الحالة المحتجزة في مستشفى التأمين الصحي نظرا لخطورتها.

ونوه "مجاهد" إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة، وحالتهم مستقرة ما عدا الحالة المحتجزة بمستشفى التأمين الصحي والتي يجري تقديم الخدمة الطبية الفائقة لها.​