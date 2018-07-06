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    وزير الزراعة يلغي مزاد بيع أرض لبناء مدرسة في أسيوط

    03:25 م الجمعة 06 يوليو 2018
    وزير الزراعة يلغي مزاد بيع أرض لبناء مدرسة في أسيوط

    الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

    كتب- أحمد مسعد:

    قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقف مزاد بيع أرض لبناء مدرسة ثانوية زراعية بأسيوط؛ لحين عرض الموضوع على اللجنة الوزارية المختصة للنظر في جدوى طرح أراضي الإصلاح الزراعي بالمزاد العلني.

    وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن المساحات المتاحة حاليًا للمشروعات العامة أصبحت محدودة، ما يقتضي التريث في عملية البيع.

    من جانبه، أوضح حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن جلسة المزاد ستعقد في موعدها بعد غد الأحد، وذلك بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بمنطقة عين الصيرة بالنسبة للأراضي الأخرى التي أعلنت عنها الهيئة ما عدا قطعة الأرض التي قرر الوزير وقف بيعها بمحافظة أسيوط.

    يشار إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أعلنت عن طرح قطع أراضي للبيع بالمزاد العلني في خمس محافظات.​

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