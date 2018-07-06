الصحة: شركات الأدوية لم تتواصل معنا لبحث مطالبهم حتى الآن

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة لم تتلق طلبات من شركات الأدوية للاجتماع مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

يأتي هذا في الوقت الذي اجتمعت غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور أحمد العزبي، الأسبوع الماضي، لدراسة تأثير ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء على شركاتهم، ثم عرض مقترحاتهم لعلاج تأثير هذه الزيادة.

وقال الدكتور عوض جبر، مستشار غرفة صناعة الدواء، إنه يجري إعداد ورقة عمل تتضمن منظومة كاملة لحل أزمات سوق الدواء في مصر، تشمل "رؤية من الشركات بما في ذلك تسجيل الأدوية وتنظيم العمل بإدارة الصيدلة ومشاكل هيئة الدواء والتعامل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة"، على أن يتم تقديمها إلى وزارة الصحة خلال أيام.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة لم تتلق كذلك أي طلبات جديدة لزيادة أسعار الأدوية.

واجتمع وزير الصناعة عمرو نصار، مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث المشكلات التي تواجه القطاع وسبل زيادة صادراته، أمس الخميس.

وقال وزير الصناعة إنه يجري حاليًا التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع هالة زايد وزيرة الصحة، لبحث كافة التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر.

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