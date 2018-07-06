"الهجرة" تطلق جمعية "علماء مصر في الخارج" نهاية الشهر الجاري

كتبت- مروة شوقي:

قالت مها سالم، المقرر العام لمؤتمرات "مصر تستطيع"، إن وزارة الهجرة تشرع حاليًا في إطلاق جمعية "علماء مصر في الخارج" نهاية الشهر الجاري؛ للتسهيل على الجهات المعنية عملية التواصل من أجل تقديم الدعم الفني والعلمي لأي مشروع من المشروعات التنموية الناجحة التي يقدمها علماؤنا بالخارج.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلي الوزارات المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، والذي عقد بمدينة الأقصر خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير.

من جانبه، أثنى الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة، وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم، على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التوصيات التي طرحت في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، مشيرًا إلى أن علماء "مصر تستطيع" لديهم رغبة قوية في تقديم كافة المساعدات المطلوبة للدولة.

وأوضح "سليمان"، دور وزارة الهجرة في دعم كافة الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الوزارة بمثابة حلقة الوصل بين ما تحتاجه الجهات الحكومية وبين علماء مصر في الخارج.