رئيس "الثروة السمكية": 16 مليون "زريعة سمك" لزيادة إنتاج الأرز

كتب- احمد مسعد:

كشف الدكتور خالد الحسني، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في هيئة الثروة السمكية، نفذت عملية إحياء مشروع تربية الأسماك في مزارع الأرز، عن طريق إلقاء 16 مليون زريعة في 40 ألف فدان، لافتًا إلى أن الأسماك تتغذى على الطحالب وتزيد من خصوبة التربة.

وأضاف "الحسني"، لمصراوي، أن إلقاء الزريعة في الأراضي المنزرعة من الأرز تزيد من الإنتاجية من ربع طن إلى نصف طن على الأقل، مشيرًا إلى أن مركز بحوث الحيوان التابع للوزارة والهيئة، يشرف على تلك التجارب، التي سبق وأثبتت فاعليتها.

ونوه رئيس الهيئة، إلى إنشاء مزرعة سمكية على مساحة فدان معتمدة على مياه الآبار كمصدر للمزرعة السمكية، وصرف تلك المياه على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تنفيذ مزرعة سمكية أخرى فى بئر العبد بشمال سيناء بنموذج مشرف على مساحة 400 متر، لإنتاج ما يقرب من 10 أطنان من أسماك البلطي الأحمر.

وكشف آخر تقرير للهيئة، أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك بلغ مليون و820 ألف طن حاليًا، منها إنتاج الاستزراع السمكي المقدر بمليون و451 ألفًا و610 أطنان، والمصايد الطبيعية تنتج 368 ألفًا و363 طنًا، والبحيرات الشمالية تنتج 182 ألفًا و719 طنًا، والبحرين الأحمر والمتوسط 108 آلاف و719 طنًا، ونهر النيل يبلغ 76 ألفًا و636 طنًا بإجمالي مليون و820 ألف طن.

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