وزيرة الهجرة تبحث مع ممثلي الوزارات نتائج "مصر تستطيع بأبناء النيل"

كتبت- مروة شوقي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الخميس، ممثلي الوزارات المشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل"، والذي عقد بمدينة الأقصر فبراير الماضي، وضم 23 عالمًا مصريًا من أصحاب الإنجازات والخبرة في مجالات الزراعة والري وإدارة الموارد المائية.

واستهلت "مكرم"، بحسب بيان اليوم الجمعة، اللقاء بالإعراب عن شكرها للجهود المبذولة في متابعة توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بأبناء النيل" لتنفيذها، مشيرة إلى أن هذا التعاون المثمر يتماشى مع أهداف التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.

وأوضحت "مكرم"، أن الدولة حريصة على الاستفادة من عقول علمائها وخبرائها بالخارج، لافتة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لاستعراض كافة النتائج التي تم تنفيذها من توصيات المؤتمر.

واستهل ممثلو الوزارات حديثهم بتوجيه الشكر لـ"مكرم"، على إطلاق فكرة مؤتمرات "مصر تستطيع"، التي أتاحت التواصل الدائم بين علماء مصر بالخارج في مختلف التخصصات وبين الجهات الحكومية المختصة، والتي بدورها نتج عنها العديد من أوجه التعاون ليس فقط بين العلماء والجهات المختصة، بل بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.

وناقشت ورشة العمل ما تم إنجازه من توصيات المؤتمر، واستهل المقرر العام لمؤتمرات "مصر تستطيع" اللقاء باستعراض ما تم تحقيقه من نتائج المؤتمرين السابقين، ثم تم التركيز على مجمل توصيات المؤتمر الثالث "مصر تستطيع بأبناء النيل" لبحث ما تم تحقيقه ومتابعة تنفيذ ما تبقى، واستعرض ممثلو الجهات الحكومية كل في تخصصه تلك التوصيات ما تم تنفيذه وما زال قيد التنفيذ.