"التعليم": 14 ألف طالب بالمرحلة الثانية لمشروع اكتشاف الموهوبين رياضيا

كتبت - ياسمين محمد:

قالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا والذي يتم بالتعاون مع وزارات الشباب، والصحة، والتعليم العالي، واللجنة الأوليمبية، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية في (9) ألعاب قد انتهت المرحلة الأولى منه باشتراك (69) ألف طالب، حيث تم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إدخال جميع البيانات الخاصة بالمشتركين في المشروع، واستخراج النتائج طبقًا للبرنامج الموضوع تحت إشراف الاتحادات المعنية باللعبة.

وأشارت حسن في تصريحات صحفية اليوم إلى أن تصفيات المرحلة الأولى بدأت بـ (٦٨) ألف طالب وطالبة وتم اختيار (١٤) ألفا سوف يتقدمون لتصفيات المرحلة الثانية، والتي تبدأ في الفترة من 10 إلى 30 يوليو الحالي، وتتم في مراكز الشباب المتواجدة في المحافظات المختلفة، تحت إشراف الوزارات المعنية بذلك، موضحةً أنه تجرى الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانية من خلال الاتحادات المعنية بكل لعبة، والتي وضعت معايير واختبارات لاختيار أفضل العناصر.

وأضافت أنه عُقد اجتماع فى المركز الرئيسى لاتحاد الطلاب بالعجوزة مؤخرا وكان قد سبقه اجتماع مع اللجنة الفنية بالإدارة العامة للتربية الرياضية، حيث تم الاتفاق على أن الوزارة ستعلن عن كشوف المقبولين بالمديريات التعليمية، وتوجيه عام التربية الرياضية، وجميع الإدارات التعليمية وعلى جميع الطلاب الذين شاركوا في المرحلة الأولى التوجه لأى منها؛ للاستعلام عن اجتيازهم للمرحلة الأولى، مع العلم بأنه سوف يجرى كشف طبى متخصص للطلاب قبل المشاركة فى الاختبارات.​