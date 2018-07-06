"القوى العاملة": استرداد 11 مليون جنيه الكفالة البنكية لـ 625 مصريا بلبنان

كتبت - مروة شوقي:

نجح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد الكفالة البنكية لنحو 625 عاملا مصريا يعملون في لبنان ، وقيمتها 625 ألف دولار، أي ما يوازي 11 مليونا و125 ألف جنيه مصري وفقا لتقدير وزارة القوى العاملة، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي أخر يونيو 2018.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديداً علي العامل بخلاف أعباء أخرى كثيرة كتكاليف عقد العمل والفيزا، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها، حيث يقوم المكتب بنشر أسماء المستفيدين من هذه التنازلات لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل ، بالإضافة الي تعمد أصحاب العمل والسماسرة إخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل ، أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.

وأشار إلى أن السفارة المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي، سبق وأوجبت علي الكفيل قبل الموافقة والتصديق علي استقدام العامل من مصر، خاصة شركات التنظيفات التي تقوم باستقدام العاملين وتشغيلهم في جهات أخرى - تقديم تنازل موثق عن الكفالة البنكية "الألف دولار" لصالح العامل أو من يوكله ، علي أن تحفظ هذه التنازلات بملف خاص بمكتب التمثيل العمالي لحين قدوم العامل إلي لبنان ويتم تسليمه التنازل.​