الحجز خلال ساعات.. كيف تحصل على شقة بالعاصمة الإدارية؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تلقي رغبات المواطنين في حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المقرر أن تبدا غدًا السبت 8 يوليو، وفقًا للموقع الإلكتروني الذي خصصته هيئة المجتمعات العمرانية.

ومن خلال الموقع الإلكتروني، يمكن تسجيل بيانات الحاجزين، واستعراض كراسات الشروط، وتفاصيل الوحدات، ولأول مرة سيكون تخصيص الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية دون قرعة، وستكون إلكترونيًا، وتخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير، طريقة الدخول والتسجيل على الموقع المخصص للحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

- يبدأ التقديم من 8 يوليو وحتى 19 يوليو الجاري.

- يتم الدخول على الموقع المخصص للحجز (https://hdb-reservation.com) بدون كلمة مرور.

- يمكن من خلال الموقع استعراض كراسة الشروط والتعرف على المساحات والأسعار وأرقام العمارات المعروضة للحجز.

- يتم عمل حساب على الموقع باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور التي تستخدم في تسجيل البيانات الأساسية.

- بعد ذلك يتم الضغط على مفتاح طلب استمارة، ليظهر رقم حساب، وهو نفس الرقم الذي يتم استخدامه في سداد جدية الحجز.

- إتاحة تسجيل البيانات الأساسية للعميل الراغب في الحجز، مع تحميل صورة من الرقم القومي.

من يوم 19 يوليو وحتى 29 يوليو، يتم مراجعة داخلية ثم يرسل رسالة للحاجزين لتأكيد وصول مبلغ جدية الحجز.

- من يوم 29 يوليو وحتى يوم 8 أغسطس تبدأ عمليات الحجز.

- تتم عن طريق الدخول للموقع باستخدام كلمة المرور والرقم القومي.

- يتم ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر بعد ذلك شاشة جديدة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز.

- تظهر شاشة أخيرة تمثل بيانات الوحدات المتاحة للحجز، بها المحافظة والمدينة والمنطقة والحي والمجاورة، ونوع الوحدة وكذلك العمارة، ثم يتم تأكيد الحجز.

ومن المقرر أن الوحدات التي تطرحها الوزارة في العاصمة الإدارية ستكون ضمن الحي السكني الثالث بواقع 2048 وحدة، بمساحات من 110 حتى 180 مترًا، بتشطيبات فاخرة، على أن يبدأ التسليم بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.

ويصل سعر المتر إلى 11 ألف جنيه، والسداد بنظام التقسيط على 4 سنوات بدون فوائد، كما يوجد خصم خاص للسداد الفوري، بخلاف أنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة.

تأكيدًا لمصراوي.. "الإسكان": 11 ألف جنيه سعر متر شقق العاصمة الإدارية

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