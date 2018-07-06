محافظ القاهرة: تسيير أتوبيسات لإعلام المواطنين بالعيد القومي للمحافظة

القاهرة - أ ش أ:

قال محافظ القاهرة المهندس عاطف عبدالحميد، إنه سيتم تسيير أتوبيسات بدورين لإعلام المواطنين باحتفالات المحافظة بالعيد القومي الذي يوافق السادس من يوليو، واليوم يمر 1049 عامًا على تأسيسها.

وأضاف عبدالحميد - في تصريحات اليوم الجمعة - أن من أولويات المحافظة تقديم كل ما يخص مصلحة المواطن القاهري على أكمل وجه مثل توفير المساكن الآمنة وحدائق ومتنزهات تكون متنفسا لهم ومراكز شباب ومستوى نظافة جيد.

وأضاف "نركز على إسكان العشوائيات ولدينا برنامج طموح سنعمل على تحقيقه"، معربا عن فخره بما يتم في مشروع الأسمرات، لافتا إلى أنه بإتمام مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث سيكون لدينا 100 ألف مواطن يقطن بـ 20 ألف وحدة سكنية وهي تعد مثالا يحتذى به لتطوير العشوائيات حيث تتوافر بها كل الخدمات التي يرغب بها المواطن.

ومن المقرر أن تنطلق احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي من مسجد محمد على بالقلعة حيث يؤدي محافظ القاهرة بحضور عدد من الوزراء أبرزهم وزير التنمية المحلية والنقل والأوقاف والقوى العاملة صلاة الجمعة بالمسجد ومن المقرر أن يلقي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار خطبة الجمعة.​