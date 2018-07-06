تأكيدًا لمصراوي.. "الإسكان": 11 ألف جنيه سعر متر شقق العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، إن سعر المتر السكني داخل الوحدات التي ستطرحها هيئة المجتمعات سيصل إلى 11 ألف جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم طرح 2040 وحدة سكنية، كمرحلة أولى.

وأوضح "عباس"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن وحدات العاصمة الإدارية ستكون "إسكان فاخر" بمساحات تبدأ من 130 إلى 180 مترًا، مشيرًا أن تحديد سعر المتر في مختلف برامج الإسكان يتم بناءً على تكلفة الإنشاء وقيمة الأرض وتكلفة المرافق وهامش الربح، لافتًا إلى أن العاصمة الإدارية ستكون من المدن الذكية ومصممة بأسلوب حديث، ولذلك التكلفة فيها زائدة.

ووفقًا للموقع الإلكتروني الذي خصصته هيئة المجتمعات العمرانية، من المقرر أن يبدأ استقبال الراغبين في حجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارًا من يوم 8 يوليو لتسجيل بيانات الحاجزين، واستعراض كراسات الشروط، وتفاصيل الوحدات.

ولأول مرة سيكون تخصيص الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان دون قرعة، والحجز إلكترونيًا، وتخصيص الوحدات سيكون بأسبقية اختيارها على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، بعد تحويل مبلغ جدية الحجز.

وكان "مصراوي" نشر الشهر السابق، على لسان مصدر داخل وزارة الإسكان، أن الوحدات التي سيتم طرحها بعد العيد سيبدأ سعر المتر بها من 11 ألف جنيه، وسيتم دفع 10% من ثمن الوحدة جدية حجز، ثم بعد ذلك أقساط ربع سنوية، على أن يتم دفع باقي ثمن الوحدة على 4 سنوات بعد الاستلام أو بنظام التمويل العقاري.

لمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

بـ11 ألف جنيه للمتر.. تفاصيل وشروط حجز وحدات العاصمة الإدارية بعد العيد