بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب وجامعة سوهاج لخدمة التنمية المائية

كتب- محمد عبدالناصر:

وقع اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون لإجراء الدراسات والبحوث التي تخدم التنمية المائية، والاستفادة من الخبرات العلمية التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع، بحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة، وعدد من أساتذة الحقوق والتربية، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى، في بيان اليوم الجمعة، إن البروتوكول يشمل إجراء الدراسات الجيوتقنية، وخرائط المياه الجوفية، وتقييم تواجد ونوعية المياه للمناطق التنموية، ودراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة، ودراسات كيفية وطرق المعالجة للتلوث في المياه والآثار السلبية الناتجة عنها، ودراسات تصنيف التربة ومدى صلاحيتها للزراعات المختلفة، واحتياجات الصرف الزراعي بها، إضافة إلى إجراء الاختبارات للمتقدمين للوظائف بالشركة.

وذكر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة من خلال هذا البروتوكول تساهم بشكل فعال في حل المشكلات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك إجراء الأبحاث العلمية التي تستهدف تطوير أنظمة تنقية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، وتطوير المعدات والآلات المستخدمة بهذا القطاع.​