وزير التنمية المحلية: موجة عاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضي أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة.

وقال "شعراوي"، خلال اجتماعه مع سكرتيري عموم المحافظات وكافة جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون، بحسب بيان اليوم الجمعة، إن أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون نفذت خلال الفترة الماضية، 9 موجات للإزالات بكافة المحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد الإعداد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الموجة العاشرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الازالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة، وأن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع، وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضي المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.

وطالب "شعراوي"، بضرورة الإسراع في تسجيل طلبات التقنين التي تلقتها المحافظات من المواطنين، موجهًا سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة؛ للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز وإعادة حق الشعب، وضرورة وجود برنامج زمني لمعاينة وفحص الأراضي المتعدى عليها في زمن قياسي.

كما شدد الوزير على ضرورة تلافي أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة التاسعة للإزالات، وتلافيها في الموجة العاشرة، وأهمية مراعاة البعد الاجتماعي لبعض الحالات، وضرورة الإسراع في استثمار الأراضي التي يتم إزالة التعديات من عليها، وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى، مطالبًا بضرورة تشكيل فرق انتقال سريع بالمحافظات لضمان عدم التعدي على الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها، وتولي جهات الولاية كلًا فيما يخصه لمتابعتها.​