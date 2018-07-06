"الزراعة": 7 توصيات للجنة تقييم مشروع غرب المنيا

كتب - أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة، إن لجنة تقييم مشروع غرب المنيا اتخذت 7 توصيات خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منها تحديد تبعية المشروع والهيكل الإداري والفني والمالي، وإعداد مساكن للقائمين والعاملين بالمشروع.

كما قررت اللجنة توفير العمالة المدربة بالعدد الكافي على إدارة وصيانة أجهزة الري المحوري، ورسم منحنى ملوحة الآبار المختارة، وذلك لتحديد عدد ساعات التشغيل اليومي وبالتالي التركيب المحصولي المناسب، وقياس التصرف الفعلي للآبار أثناء تشغيل الأجهزة، وقياس تصرفات جهاز الري المحوري والضغوط وحساب معدلات الري عند السرعات المختلفة للأجهزة والمتوافقة مع التصرفات الآمنة، تقييم مستوى الملوحة الحالية والعناصر الغذائية الميسرة في عينات سطحية مختارة لوضع برنامج التسميد المناسب لكل محصول.

وقررت اللجنة أيضا تشكيل مجموعة عمل من داخلها للإشراف على تنفيذ هذه التوصيات، على أن تشمل كافة التخصصات المطلوبة لتصحيح مسار المشروع على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أسابيع.

يذكر أن وزير الزراعة كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة من خبراء وزارة الزراعة والجامعات المصرية لتقييم مشروع "غرب غرب المنيا"، وهم الدكتور الغريب شبل مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور عبدالعظيم الطنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، والدكتور طاهر بهجت أستاذ المحاصيل المتفرغ بكلية الزراعة عين شمس، والدكتور ربيع صادق أستاذ الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور سعيد شحاتة أستاذ الخضر بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور عاطف عبدالعزيز مدير المعمل المركزي للمزارع العضوية، والدكتور حمدي نصر الأستاذ بكلية الزراعة قسم الأراضي، والدكتور رمزي ستينو وزير البحث العلمي الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور نبيل محروس أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور جمعة بكير أستاذ الهندسة الزراعية التركيب المحصولي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور عبد العزيز شتا أستاذ الأراضي بجامعة عين شمس، والدكتور عبد الغني الجندي أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة عين شمس، والدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء.