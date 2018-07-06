محطة مياه الأميرية تحصل على شهادة TSM الدولية في الإدارة المستدامة

كتب- محمد عبدالناصر:

أشاد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحصول شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على شهادة "TSM" الدولية لمحطة مياه الأميرية، في الإدارة الفنية المستدامة، مطالبًا بضرورة الاستمرار في تطبيق أحدث نظم التشغيل والصيانة، والصحة المهنية، وجودة المياه، وتطبيق المعايير الدولية في الإدارة الفنية المستدامة، وتدريب الأيدي العاملة.

وقال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن محطة مياه الأميرية حصلت على شهادة "TSM" الدولية، بعد مطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية العالمية، وتعتبر أكبر محطة مياه على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، موضحًا أن المحطة تنتج 600 ألف م3 يوميًا، وتسعى الشركة للحصول على شهادة "TSM" الدولية للتوسعات الإضافية للمحطة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الشيمي"، أن المحطة التزمت بالشروط، والصحة والسلامة المهنية، والموارد البشرية، وجودة المياه المنتجة، وخفض استهلاك الطاقة، والمطهرات، وتقديم الخدمة المستدامة، وسلامة التشغيل والصيانة، وخبرات الأيدي العاملة بها، واستخدام النظم التكنولوجية لمحطات المياه، وتطبيق الإجراءات الأساسية للتشغيل والصيانة، ووضع خطط الصيانة الدورية، وبرنامج الفحص الظاهري الدوري للمعدات المستخدمة، واستخدام نتائج التحليل المعملية للتأكد من جودة منظومة إدارة مياه الشرب بالمحطة، وإعداد خطط الطوارئ المعتمدة من الحماية المدنية، وتدريب العاملين بالمحطة على تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وتابع "الشيمي"، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة تسعى لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع القطاعات، بما يخدم المواطن، وحقه في توفير كوب ماء نظيف، كما تسعى الشركة لحصول جميع المحطات على شهادة (TSM الدولية)، وإحداث طفرة كبيرة في تكنولوجيا مراقبة المحطات عن بعد، أو من خلال غرف العمليات المخصصة للمراقبة، واستحداث أجهزة حديثة تستطيع التنبؤ بالأعطال قبل موعدها، مما يمكن الشركة من اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة المحطات، وعدم انقطاع الخدمة.