الحكومة تنفي تأجيل تطبيق التأمين الصحي الجديد

القاهرة - أ ش أ:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد عن تأجيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الصحة والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتُفصيلاً، مُؤكدةً أنه لن يتم تأجيل تطبيق القانون، مُوضحةً أن لديها خطة زمنية محددة لتطبيقه بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مُشيرةً إلى البدء في تطبيق المنظومة الجديدة في مرحلتها الأولى بمحافظة بورسعيد، وأنه يتم تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد بالمعايير العالمية قبل تطبيق المنظومة.

كما أشارت الوزارة إلى أن هناك لجنة شكلها مجلس الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وفي سياق متصل، وحول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة، المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد، ذكرت الوزارة أن ذلك يتم من خلال بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة وهو (nichp@mohp.gov.eg) أو الاتصال على الخط التابع لها (27923754).