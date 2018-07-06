هيكل: مشروع قانون الصحافة والاعلام إنقاذ للمؤسسات القومية

القاهرة - أ ش أ:

وصف أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" المقدم من الحكومة، بأنه "تحول رئيسي وإنقاذ للمؤسسات القومية الصحفية والاعلامية " من أجل غد أفضل مشرق لهذه المؤسسات.

وأعلن هيكل أن مشروع القانون سيصدر خلال دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب بعد أن انتهى مجلس الدولة من مراجعته، مؤكدا دستورية النصوص الواردة في مشروع القانون بنسبة 100%.

وأوضح أنه ليس شرطا أن يؤدي رؤساء الهيئات الثلاث للصحافة والإعلام اليمين القانونية عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي، متوقعا أن يؤدي رؤساء الهيئات اليمين أمام مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين قدمت إلى مجلس النواب ملاحظات بشأن مشروعات القوانين، معربا عن تقديره لهذه الملاحظات التى وصفها بالموضوعية.

وأوضح أن سبب تأخر اللجنة في الإنتهاء من مشروع القانون هو أنه لم يكن يعالج القضايا المستجدة للإعلام الإليكتروني، وأن اللجنة عملت من أجل أن يواكب الإعلام المرئي والمسموع والإليكتروني التطور السريع الذي يحدث على أرض الواقع.

ونبه إلى أن جموع الصحفيين واعية بمن يتحرك مدفوعا بمصلحة شخصية وبمن يسعى من أجل تحقيق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة ترسيخ المؤسسية بتفعيل الشفافية والمحاسبة.​