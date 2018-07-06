"الإسكان": 600 مليون جنيه لتنفيذ 4404 وحدات سكنية بـ"معًا"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يتم حاليًا استكمال المرحلة الثانية بمشروع مؤسسة معًا لتطوير المناطق العشوائية، من خلال تنفيذ 102 عمارة، توفر نحو 3300 وحدة سكنية، إضافة إلى توفير مناطق الخدمات، ودور الرعاية، ودور العبادة، ومنطقة الحرف.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يتم بالتعاون مع مؤسسة "معًا لتطوير المناطق العشوائية"، التي يرأس مجلس أمنائها الفنان محمد صبحي، موضحًا أن الدولة توفر نحو 600 مليون جنيه لتنفيذ العمارات السكنية كاملة المرافق.

وذكر المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مؤسسة "معًا لتطوير المناطق العشوائية" نفذت 34 عمارة سكنية بالمرحلة الأولى بالمشروع، بها 1104 وحدات سكنية، وتستكمل الدولة، ممثلة في صندوق تطوير المناطق العشوائية، تنفيذ المرحلة الثانية كاملة.

ونوه "صديق"، إلى أن هناك نموذجًا للتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ هذا المشروع، الذي سيخدم سكان المناطق غير الآمنة، ويوفر لهم جودة الحياة، وهذه هي حقوق الإنسان الأولى باهتمام كل مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، وخلافه.