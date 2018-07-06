تكليفات الرئيس باعادة النظر في هيكل الأجور.. أبرز عناوين صحف اليوم

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة تطوير القطاع الصحي في مصر بشكل شامل، وتأكيده على ضرورة أن يؤدى تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها على نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

واهتمت الصحف - أيضا - باللقاء الذي عقده الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من الضباط المرشحين لتولى المناصب القيادية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار اهتمام القوات المسلحة بإعداد القادة.

كما نال الملف الاقتصادي قسطا وفيرا من تغطيات الصحف التي أبرزت تصريحات وزير البترول طارق الملا بشأن انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 2ر1 مليار دولار في العالم المالي المنتهي، وجاء أيضا ما كشف عنه وزير المالية محمد معيط بشأن تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور المطبق حاليا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعلاج التشوهات الموجودة بالنظام الحالي، وبرز أيضا إعلان البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 258ر44 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي وذلك لأول مرة في تاريخه.

أما على الصعيد العربي، فتناقلت الصحف الأنباء بشأن الأوضاع في سوريا خاصة مع تصاعد حدة الضربات الجوية الروسية وهجوم بري لقوات الجيش السوري في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة قرب الحدود مع الأردن، وفي الأراضي المحتلة، اهتمت الصحف بـ"حملات التطهير العرقي" التي ينفذه الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (الخان الأحمر)، شرق القدس المحتلة، أما عن الشأن الليبي فبرز إعلان الجيش الوطني الليبي بأن البلاد تحولت لساحة حرب عصابات بدعم قطري وتركي.

وعلى الصعيد الدولي، واصلت الصحف متابعة السجال الدائر في أوروبا فيما يتعلق بمشكلة الهجرة، وتابعت محاولات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوضع حد لأزمة مسودة اتفاق الهجرة الذي يدعو لتأسيس ما يطلق عليها مراكز عبور بالقرب من الحدود الجنوبية لألمانيا، لاحتجاز بعض المجموعات من طالبي اللجوء تحت إشراف الشرطة لحين فحص وضعهم، كما أبرزت الصحف شرارة الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم (أمريكا والصين) والتي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، حيث دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات صينية بعشرات مليارات الدولارات حيز التنفيذ منتصف ليل أمس.

محليا، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية لتوجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تطوير القطاع الصحي في مصر بشكل شامل، وتأكيده على أن يؤدى تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها على نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الصحف أن الرئيس وجه أيضا - خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - بالانتهاء من قوائم انتظار المرضى خلال أقرب وقت ممكن، وإجراء مسح طبي للكشف عن فيروس (سي) لدى المواطنين، مع توفير العلاج لمن تظهر إصابته بهذا المرض.

ونقلت الصحف عن الرئيس السيسي مطالبته باستمرار العمل على توفير الرعاية الصحية اللائقة بمختلف المحافظات في إطار المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، ووجه كذلك بإضافة 18 مستشفى جامعيا للمشروع بما يساهم في التخفيف عن أهالي المحافظات وعدم احتياجهم للانتقال من أماكن إقامتهم للمحافظات الأخرى لتلقى العلاج، كما وجه بسرعة إطلاق مشروع تحسين بيئة العمل للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني والمحليات.

وفي شأن رئاسي آخر، أبرزت الصحف مصادقة الرئيس السيسي على قانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019 بعد إقراره من مجلس النواب.

وأوردت صحيفة (الأهرام) أن استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 / 2019 قدرت بمبلغ تريليون وسبعمائة وأربعة وعشرين ملياراً وستمائة وثلاثة وثمانين مليوناً واثنين وخمسين ألف جنيه، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليوناً وثمانمائة وواحد ألف جنيه.

في حين ذكرت صحيفة (الأخبار) أن إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بلغ مائتين وسبعين ملياراً وتسعة وثمانين مليوناً جنيه، وبلغ إجمالي قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ثلاثمائة وثمانية وعشرين ملياراً ومائتين وتسعين مليوناً جنيه، بينما بلغ إجمالي مستحقات سداد القروض المحلية والأجنبية مائتين وستة وسبعين ملياراً وثلاثة وأربعين مليوناً وثلاثة عشر ألف جنيه.

إلى ذلك أبرزت ، اهتمت الصحف باللقاء الذي عقده الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من الضباط المرشحين لتولي المناصب القيادية بالقوات المسلحة، ونقلت صحيفة (الجمهورية) عن الفريق محمد فريد قوله إن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن مصر تمتلك منظومة دفاعية وقتالية متكاملة وفقا لأحدث النظم التقنية العالمية يجب الحفاظ عليها وصيانتها في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وأفادت صحيفة (الأهرام) بأن رئيس أركان حرب القوات المسلحة أدار حواراً موسعاً مع القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات، مؤكدا ضرورة تفهم القادة والضباط مهامهم ومسئولياتهم مع ضرورة الحفاظ على كل عناصر الكفاءة القتالية لوحداتهم، والعمل على توفير كل الإمكانات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشياً وإدارياً واجتماعياً ورفع روحه المعنوية باعتباره الركيزة الأساسية لقواتنا المسلحة.

وسيطر الشأن الاقتصادي على اهتمامات الصحف ، حيث أبرزت (الأهرام) في صدر صفحاتها إعلان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عن انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 1٫2 مليار دولار في العام المنتهي وبما يعادل نصف القيمة المستحقة في العام الذي يسبقه، ونقلت عنه القول "إن الوزارة نجحت في تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 3ر6 مليار دولار في أكتوبر 2013 إلي 4ر2 مليار دولار في نهاية يونيو 2017 مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة".

بينما نشرت صحيفة (الأخبار) ما كشفه وزير المالية محمد معيط بشأن تكليفات رئيس الجمهورية خلال لقائه أمس الأول بضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور المطبق حاليا لتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعلاج التشوهات الموجودة بالنظام الحالي، وأعلن وزير المالية عن صرف رواتب العاملين بالدولة يوم 17 يوليو الجاري بالعلاوات الدورية والاستثنائية الجديدة.

وأفادت الصحيفة أن الرئيس السيسي راجع استعدادات وزارة المالية لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، ونقلت عن وزير المالية تأكيده استعداد الوزارة للتمويل اللازم مع بدء التطبيق بجاهزية وزارة الصحة، خاصة "إننا نستهدف تطبيقه بنجاح بمحافظة بورسعيد ليكون مثالا ناجحا لتطبيقه بباقي المحافظات"، كما وعد الوزير الرئيس بالعمل خلال الأشهر الستة القادمة كمقاتلين لتحقيق جميع التكليفات المطلوبة.

في حين نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير المالية قوله إن قانون العلاوتين الخاصة والاستثنائية لعام 2018 يلزم جميع الجهات الخاضعة لقطاع وشركات الأعمال العام بصرف الحد الأدنى للعلاوتين وهو 265 جنيها. وأضاف الوزير - في مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب - أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن إجراءات جديدة لتحسين بيئة الأعمال تشمل تعديلات في قانون الضرائب على الدخل وحل مشاكل القطاع الصناعي مع الضريبة العقارية.

كما برز نبأ استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي نهاية شهر يونيو الماضي عند مستوي 44.258 مليار دولار لأول مرة في تاريخه مرتفعاً من 44.138 مليار دولار نهاية الشهر الأسبق، حيث ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المصرفيين يتوقعون استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدلات الأعلى على الإطلاق بدعم من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت تؤتي ثمارها مع استمرار تدفق العملة الأجنبية على الجهاز المصرفي المصري منذ تحرير سعر الصرف.

عربيا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن سحب الدخان الداكنة تصاعدت فوق مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية قرب الحدود مع الأردن أمس في وقت شن فيه الطيران الروسي ضربات جوية مكثفة علي تلك المناطق بالتزامن مع هجوم بري للجيش.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى لاستعادة السيطرة على جنوب غرب البلاد عند الحدود مع هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل ومع الأردن، وهذه المنطقة أحد آخر معاقل المعارضة في الحرب المستمرة منذ ما يزيد علي سبع سنوات.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة (الأهرام) عن مفوضية اللاجئين القول: إن القتال في جنوب غرب سوريا أدى إلى نزوح ما يربو على 320 ألف مدني في ظروف صعبة وغير آمنة بينهم 60 ألفا في مخيمات عند الحدود المغلقة مع الأردن، داعية عمان إلى توفير مأوى مؤقت للنازحين بدعم من المجتمع الدولي.

وفي الأراضي المحتلة، تابعت الصحف التهاب الأوضاع هناك، حيث ذكرت صحيفة (الأخبار) أنه في مشهد مأساوي يصفه مسؤولون بـ "التطهير العرقي"، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس بمحاصرة مضارب عرب الجهالين قرب أريحا ومنطقة (الخان الأحمر) شرق القدس المختلة بعد أن أصدر أمرا بعدم التجوال في المنطقة وأخطر الأهالي بـ"الترحيل".

وأوضحت الصحيفة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة (البدوان) في عرب الجهالين تمهيدا لترحيل الأهالي وهدم مساكنهم تزامنا مع تواجد 60 ناشطا تضامنا مع الأهالي.

وفي ليبيا، أبرزت صحيفة (الجمهورية) استنكار لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي بطبرق شرق البلاد، تدخل دولة قطر في الشأن الليبي، مشيرة إلى أن دعمها للعصابات الإرهابية، وتبريرها الهجوم على الحقول والموانئ النفطية "محاولة سياسية رخيصة".

ولفتت الصحيفة إلى ما قاله الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري - في مؤتمر صحفي أمس - إن قطر وتركيا خالفتا قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وجعلتها ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى قيام الجيش الليبي بعملية جديدة في منطقة الكفرة الحدودية، جنوب شرق ليبيا.

دوليا، واصلت الصحف متابعتها للسجال الأوروبي بشأن مشكلة الهجرة، حيث ذكرت صحيفة (الأهرام) أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتمعت بقادة الأحزاب الثلاثة في حكومتها الائتلافية أمس لمناقشة مسودة اتفاق الهجرة الذي تم التوصل إليها قبل أيام مع وزير الداخلية هورست زيهوفر، مشيرة إلى أن مصادر بالحكومة توقعت توصل قادة الأحزاب الثلاثة لحل وسط في نهاية اجتماعهم، لكنهم أكدوا أنه يتعين عليها أيضا التفاوض لاحقا للتوصل لاتفاقيات مع دول أوروبية من شأنها أن تتأثر بهذه السياسة الجديدة.

وأوردت الصحيفة أن الاتفاق يدعو لتأسيس ما يطلق عليها مراكز عبور بالقرب من الحدود الجنوبية لألمانيا، لاحتجاز بعض المجموعات من طالبي اللجوء تحت إشراف الشرطة لحين فحص وضعهم، لافتة إلى اجتماع ميركل مع قادة حكومة ائتلاف حكومتها تزامن مع زيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان (وهو أحد أبرز منتقدي قرار ميركل بإبقاء الحدود الألمانية مفتوحة) لبرلين أمس لإجراء مباحثات مع المستشارة الألمانية بشأن الهجرة أيضا.. كما التقى وزير الداخلية الألماني ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزباستيان كورتس المستشار النمساوي لمناقشة اتفاق تقوم بموجبه فيينا باستقبال المهاجرين الذين لا يمكنهم دخول ألمانيا.

كما اهتمت (الأهرام) بالشرارة الأولى في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والتي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، حيث دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات صينية ،بعشرات مليارات الدولارات،حيز التنفيذ منتصف ليل أمس.

ونشرت الصحيفة أن الصين تعهدت بالرد فورا، في حين حذر الخبراء الاقتصاديون من أن الإجراءات الانتقامية بين البلدين ستشكل هزة للاقتصاد العالمي وتضرب النظام التجاري العالمي في الصميم.. ومن المتوقع أن ترد الصين على الرسوم الأمريكية عبر فرض رسوم على منتجات بنفس القيمة تقريبا لكن مع تركيز أكبر على المنتجات الزراعية التي لها حساسية سياسية.