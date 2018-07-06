​ننشر أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بالأقصر أول أكتوبر

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أسعار تذاكر عروضها بمنطقة الكرنك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، متضمنة ضريبة القيمة المضافة.

ويرصد مصراوي أسعار تذاكر العروض المقدمة كالتالي:ـ

أولا: العروض العادية باللغة العربية

ـ تذكرة العرض العادي باللغة العربية للمصريين والعرب فقط بسعر 65 جنيها.

ـ تذكرة العرض العادي باللغة العربية "الأطفال" بسعر 358 جنيها.

ـ الحد الأدنى للعرض العربي الأساسي 25 فردا.

الحد الأدنى العربي الإضافي 50 فردا.

ثانيا: العروض الخاصة باللغة العربية

ـ تذكرة العرض الخاص باللغة العربية "للمصريين والعرب فقط" بسعر 100 جنيه.

ـ رسم إقامة العرض العربي الخاص بسعر 750 جنيها.

ـ الحد الأدنى للعرض الأجنبي الأساسي 65 فردا.

ثالثا: العرض باللغة الأجنبية

ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية بسعر 240 جنيها.

ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية "الأطفال" بسعر 150 جنيها.

ـ الحد الأدنى للعرض الأجنبي الأساسي 7 أفراد.

رابعا: العروض الخاصة باللغة الأجنبية

ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية بسعر 275 جنيها.

ـ الحد الأدنى للعرض الأجنبي الخاص 35 فردا.

ـ رسم إقامة العرض الأجنبي الخاص بسعر 1000 جنيه.

ـ أسعار تذاكر العروض الأجنبية شاملة خدمة الترجمة.

ودعت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، روداها من المصريين والعرب والأجانب لحضور عرضها، مجانا في مناطقها الخمس (الهرم - الكرنك - أبوسمبل - فيله - إدفو).