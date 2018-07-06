ننشر أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء بالأقصر أول أكتوبر
كتب ـ يوسف عفيفي:
أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أسعار تذاكر عروضها بمنطقة الكرنك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، متضمنة ضريبة القيمة المضافة.
ويرصد مصراوي أسعار تذاكر العروض المقدمة كالتالي:ـ
أولا: العروض العادية باللغة العربية
ـ تذكرة العرض العادي باللغة العربية للمصريين والعرب فقط بسعر 65 جنيها.
ـ تذكرة العرض العادي باللغة العربية "الأطفال" بسعر 358 جنيها.
ـ الحد الأدنى للعرض العربي الأساسي 25 فردا.
الحد الأدنى العربي الإضافي 50 فردا.
ثانيا: العروض الخاصة باللغة العربية
ـ تذكرة العرض الخاص باللغة العربية "للمصريين والعرب فقط" بسعر 100 جنيه.
ـ رسم إقامة العرض العربي الخاص بسعر 750 جنيها.
ـ الحد الأدنى للعرض الأجنبي الأساسي 65 فردا.
ثالثا: العرض باللغة الأجنبية
ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية بسعر 240 جنيها.
ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية "الأطفال" بسعر 150 جنيها.
ـ الحد الأدنى للعرض الأجنبي الأساسي 7 أفراد.
رابعا: العروض الخاصة باللغة الأجنبية
ـ تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية بسعر 275 جنيها.
ـ الحد الأدنى للعرض الأجنبي الخاص 35 فردا.
ـ رسم إقامة العرض الأجنبي الخاص بسعر 1000 جنيه.
ـ أسعار تذاكر العروض الأجنبية شاملة خدمة الترجمة.
ودعت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، روداها من المصريين والعرب والأجانب لحضور عرضها، مجانا في مناطقها الخمس (الهرم - الكرنك - أبوسمبل - فيله - إدفو).
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